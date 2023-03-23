Глава World Athletics высказался о возможном допуске россиян на международные турниры

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу на пресс-конференции после завершения Совета World Athletics высказался о том, когда российские спортсмены будут допущены на соревнования.
Несмотря на восстановление статуса ВФЛА в международной федерации, российские легкоатлеты по-прежнему отстранены от участия в международных турнирах, теперь из-за ситуации на Украине. Международный олимпийский комитет готов вернуть россиян, но окончательное решение будут принимать международные федерации.
«Я думаю, что позиция совета ясна, сомнений быть не может. Право на решение о допуске принадлежит международным федерациям, это определил Спортивный арбитражный суд. С этим согласился МОК. Мы определяем, кто может быть допущен до турниров World Athletics. Мы приняли решение о недопуске россиян и белорусов на ближайшее будущее.
Если россияне и белорусы будут отстранены, они не смогут принять участия в квалификации Олимпийских игр, это верно.
У меня был диалог с Международным олимпийским комитетом, я член МОК. Этот диалог продолжается с момента начала событий на Украине. Он продолжится в понедельник. Но у МОК, я уверен, нет никаких сомнений в том, какая у меня позиция по данному вопросу», — приводит слова Коу «РИА Новости Спорт».
Условия возвращения России и Беларуси на соревнования под эгидой World Athletics будут выработаны в течение нескольких недель. При этом ранее Коу не раз подчёркивал, что допуск российских и белорусских атлетов на международные турниры возможен только после мирного завершения СВО.
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