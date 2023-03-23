Гандболистки ЦСКА одержали 32-ю победу подряд в чемпионате России, обыграв «Кубань»

Завершились три матча чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги.

Московский ЦСКА одержал 32-ю победу подряд, на своей площадке уверенно обыграв «Кубань» со счётом 32:27. Самой результативной в составе армейского клуба была Елена Михайличенко, забившая шесть мячей, пять раз отличилась Карина Сабирова. В составе «Кубани» шесть мячей на счету Валерии Собкало.

Идущий на втором месте «Ростов-Дон» одержал волевую победу над звенигородской «Звездой» со счётом 38:36. «Астраханочка» в борьбе за третье место уступила «Ладе» (30:32), но сохранила позицию. Астраханские гандболистки опережают команду из Тольятти на три очка, но у «Лады» есть матч в запасе.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Группа «А»

«Астраханочка» — «Лада» (Тольятти) – 30:32 (12:17).

«Ростов-Дон» — «Звезда» (Московская область) — 38:36 (18:19).

ЦСКА (Москва) – «Кубань» (Краснодар) — 32:27 (18:11).