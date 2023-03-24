Совет World Athletics запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу сообщил, что совет организации принял решение запретить трансгендерным спортсменам принимать участие в женских соревнованиях.
«Мы предприняли решительные действия, чтобы защитить женскую категорию в нашем виде спорта. Мы сделали это, ограничив участие трансгендерных и DSD-атлетов. Решение было принято после консультации с рядом заинтересованных сторон, включавших в себя представителей 40 федераций-членов организации, спортсменов, тренеров и общественных объединений. Большинство опрошенных заявили, что трансгендерные спортсмены не должны выступать в женских соревнованиях.
Многие считают, что доказательств того, что транс-женщины не сохраняют преимущество перед биологическими женщинами, недостаточно. Необходимо получить больше доказательств, прежде чем приступать к рассмотрению варианта с включением трансгендеров в женские соревнования», — приводит слова Коу пресс-служба World Athletics.
- 24 марта 2023
-
10:04
- 23 марта 2023
-
22:23
-
21:53
-
21:27
-
21:08
-
20:49
-
20:41
-
20:10
-
18:00
-
17:30
-
16:50
-
15:25
-
13:08
-
11:01
-
10:28
-
01:20
- 22 марта 2023
-
19:04
-
15:34
-
15:18
-
10:07
- 21 марта 2023
-
19:03
-
17:47
-
13:30
- 20 марта 2023
-
23:38
-
22:56
-
21:20
-
19:58
-
19:43
-
16:21
-
15:36
-
12:36
-
10:39
- 19 марта 2023
-
23:47
-
23:22
-
18:45