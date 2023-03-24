Минспорта Украины — о возможном возвращении россиян: какой смысл тогда был их исключать?
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Министр спорта Украины Вадим Гутцайт вновь подверг критике намерение Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотреть на следующей неделе вопрос реинтеграции российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.
«У нас нет нормальных условий для тренировок и подготовки к Олимпиаде. При этом у россиян есть всё необходимое, чтобы тренироваться и выступать в своей стране. Они спят ночью, а мы не спим.
Если критерии станут очень слабыми, то какой смысл было исключать Россию, а потом возвращать её сейчас, в преддверии Олимпийских игр?» — приводит слова Гутцайта Nettavisen.
Напомним, ранее глава МОК Томас Бах заявил, что не приветствует политическое влияние на спорт и что Олимпийские игры должны оставаться нейтральными.
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