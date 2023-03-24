Стали известны пары квалификационного раунда в мужской волейбольной Суперлиге

По окончании всех матчей 30-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги определились клубы, которые в стыковых матчах определят четвертьфиналистов. Напомним, казанский и санкт-петербургский «Зениты», московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив» напрямую вышли в четвертьфинал.
Согласно регламенту в квалификационном раунде принимают участие команды, занявшие с пятого по 12-е место. При этом 5-я команда играет с 12-й, 6-я – с 11-й, 7-я – с 10-й, 8-я — с 9-й. В каждой паре будет сыграно по два матча (дома и в гостях). Если команды одержат по одной победе, будет проведён «золотой» сет.
Пары квалификационного раунда
«Газпром-Югра» (Сургут) – «Белогорье» (Белгород)
АСК (Нижний Новгород) – «Кузбасс» (Кемерово)
«Енисей» (Красноярск) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.)
«Факел» (Новый Уренгой) – «Урал» (Уфа)
28 марта матчи пройдут на площадках команд, занявших более низкие места в турнирной таблице предварительного этапа. Ответные встречи и при необходимости «золотой» сет — 31 марта на домашних аренах команд, занявших 5-8-е места.
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