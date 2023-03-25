Геннадий Шипулин подвёл итоги регулярного чемпионата среди мужских команд Суперлиги

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола, бывший наставник национальной сборной Геннадий Шипулин оценил уровень регулярного чемпионата в сезоне-2022/2023 среди мужских команд Суперлиги.
«Чемпионат был довольно-таки интересный. Откровенно говоря, я не увидел больших изменений. Лидеры остались по-прежнему те же: «Зенит-Казань», «Динамо», петербургский «Зенит» и «Локомотив». Мне понравился формат, что первая четвёрка отдыхает, а остальные 8 команд, следующие по турнирной таблице, разыграют первый плей-офф. Мне приятно, что по-прежнему есть команды, воспитывающие молодёжь. Это и «Факел», и «Самотлор», и «Белогорье», и «Локомотив». Поэтому молодёжь у нас растёт, открываются новые имена. Очень приятно, что у нас есть целые волейбольные династии. Это не может не радовать. На сегодняшний день есть явный лидер – это казанский «Зенит». По первому плей-офф, скорее всего, расклад будет в пользу тех команд, которые идут в верхней части турнирной таблицы», — приводит слова Шипулина телеграм-канал радио «Движение».
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