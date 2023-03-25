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«КПРФ» сыграл вничью с «Синарой» в чемпионате России по мини-футболу

Завершились четыре матча чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги.

Лидер соревнований московский «КПРФ» на выезде сыграл вничью с екатеринбургской «Синарой» со счётом 2:2. В первом тайме Родриго Денер вывел столичную команду вперёд, но после перерыва Сергей Сорокин и Максим Герасимов изменили соотношение сил на площадке. «КПРФ» сравнял счёт благодаря автоголу Глеба Тимошенко.

«КПРФ» сохранил лидерство в турнирной таблице, опережая «Норильский никель» на девять очков. «Синара» — на четвёртом месте.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

«Синара» (Екатеринбург) – «КПРФ» (Москва) – 2:2 (0:1).

«Сибиряк» (Новосибирск) – «Тюмень» — 1:2 (1:0).

«Норильский никель» — «Кристалл» (Санкт-Петербург) – 4:3 (2:0).

«Ухта» — «Новая генерация» (Сыктывкар) – 9:5 (2:2).