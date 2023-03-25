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Московское «Динамо» одолело «Енисей» и сохранило лидерство в женском ЧР по волейболу

Завершились матчи 25-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Московское «Динамо» одержало 22-ю победу в сезоне и продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Локомотив» с 21 победой располагается на втором месте, «Динамо-Ак Барс» (19 побед) – на третьем.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 25-й тур

«Енисей» (Красноярск) – «Динамо» (Москва) – 1:3 (20:25, 16:25, 25:17, 18:25)

«Динамо-Метар» (Челябинск) – «Динамо-Ак Барс» (Казань) – 1:3 (17:25, 27:25, 15:25, 11:25)

«Минчанка» (Беларусь) – «Локомотив» (Калининградская обл.) – 1:3 (30:32, 25:23, 17:25, 15:25)

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Протон» (Саратов) – 3:1 (25:21, 25:23, 15:25, 25:20)

«Липецк» – «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) – 2:3 (22:25, 22:25, 25:18, 25:22, 7:15)

«Спарта» (Нижний Новгород) – «Заречье-Одинцово» (Московская обл.) – 2:3 (21:25, 25:20, 22:25, 25:19, 16:18)

«Динамо» (Краснодар) – «Тулица» (Тульская обл.) – 3:0 (25:18, 25:23, 25:14)