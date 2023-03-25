Президент ФИДЕ принёс извинения участницам Гран-при в Индии, кроме снявшейся Абдумалик

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович принёс извинения участницам третьего этапа Гран-при, которым из-за грубых ошибок организаторов пришлось столкнуться с рядом неудобств по прибытии в Индию, сообщает пресс-служба ФИДЕ.

Произошедшее привело к снятию с соревнований одной из участниц – представительницы Казахстана Жансаи Абдумалик. Участниц осталось 11, из-за чего расписание турнира пришлось скорректировать, однако этап Гран-при состоится.

Джокович направил 11 оставшимся участницам турнира письмо с извинениями, в котором заявил, что для удобства шахматисток ФИДЕ назначит дополнительного координатора и предоставит компенсацию за любые дополнительные расходы, которые они понесли по прибытии в Индию. Дворкович также пообещал заняться принципами и стандартами организации женских турниров, а также повысить квалификацию организаторов будущих мероприятий.

Напомним, в турнире принимают участие три россиянки – Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Полина Шувалова.