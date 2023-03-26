Алексей Немов высказался о шансах россиян выступить на Олимпиаде в Париже

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказался о шансах российских спортсменов принять участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

В январе МОК заговорил о том, что рассматривает варианты возвращения россиян и белорусов на международные турниры в нейтральном статусе. МОК провёл консультации по этому поводу и 28 марта обсудит их итоги.

«Я думаю, что руководители МОК начинают понимать, что без наших спортсменов это будет уже не Олимпиада, без них практически полмира не будет смотреть соревнования, ибо не будет так интересно. Это моё мнение.

Олимпиада уже на носу, надо определяться и говорить конкретные вещи. Я надеюсь, что будем отбираться в Париж, шансы хорошие. Может быть, будет какой-то сложный вариант, условно, через азиатские соревнования. Думаю, в эту сторону всё пойдёт, скорее всего», — приводит слова Немова «РБК Спорт».