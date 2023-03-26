У штаб-квартиры МОК прошёл протест с призывом не допускать россиян до Олимпиады-2024

В Лозанне (Швейцария) прошла акция протеста, обращённая к Международному олимпийскому комитету (МОК). Её участники призывали организацию пересмотреть риторику в отношении участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) и любых других международных стартах.

Протестанты с плакатами, выкрикивая лозунги «Олимпийские игры без России», прошли 3,5 км до штаб-квартиры МОК. Они также призывали спонсоров МОК использовать своё положение для оказания давления на организацию. Акцию организовали волонтёры и различные некоммерческие организации Швейцарии.

Напомним, в марте 2022 года подавляющее большинство российских атлетов были отстранены от международных стартов из-за военных действий на Украине. За это время риторика главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в отношении спортсменов из России неоднократно менялась.