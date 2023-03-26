Немка Петц снялась с шахматного турнира в Нью-Дели из-за недовольства организацией

Немка Элизабет Петц снялась с третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) из-за недовольства организацией соревнований. Спортсменки столкнулись с рядом неудобств по прибытии в Индию, сообщает пресс-служба ФИДЕ. Немецкая шахматная федерация подтвердила эту информацию спустя несколько минут после начала первого тура соревнования.
Ранее произошедшее привело к снятию с соревнований одной из участниц – представительницы Казахстана Жансаи Абдумалик. Руководство приняло решение провести этап при участии оставшихся 11 игроков из-за невозможности его переноса на альтернативные даты. Немку Петц не устроил формат турнира с 11 игроками, в котором не получится провести партии белыми и черными фигурами в традиционном порядке.
В воскресенье прошло торжественное открытие турнира, в котором теперь осталось 10 участниц из 12.
Напомним, в турнире принимают участие три россиянки – Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Полина Шувалова.
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