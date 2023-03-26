«КПРФ» проиграл «Синаре» в чемпионате России по мини-футболу

В 16-м туре чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги завершились два матча.

Лидер турнирной таблицы «КПРФ» во втором матче на выезде проиграл «Синаре» Екатеринбург со счётом 1:4. Уже к 12-й минуте хозяева вели 2:0, и только на 20-й минуте Янар Анар-Оглы Асадов сократил преимущество соперников, забив в ворота «Синары». Во втором тайме преимущество было на стороне екатеринбургской команды, и два мяча оказались в воротах подмосковного «КПРФ». Дублем в составе «Синары» отметился Максим Герасимов.

«КПРФ» сохранил лидерство в турнирной таблице, опережая «Норильский Никель» на шесть очков. «Синара» — на четвёртом месте.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

«Синара» (Екатеринбург) — «КПРФ» (Москва) 4:1

«Норильский никель» — «Кристалл» (Санкт-Петербург) 8:1.