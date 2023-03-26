Перуанка Кимберли Гарсия установила мировой рекорд в ходьбе на 35 км

На соревнованиях в Дудинце (Словакия) перуанская легкоатлетка Кимберли Гарсия Леон установила мировой рекорд, преодолев дистанцию в 35 км за 2 часа 37 минут 44 секунды. Китаянка Лю Хун финишировала второй с результатом 2:40.06, а Магали Бонилья из Эквадора заняла третье место с результатом 2:46.32.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал россиянке Клавдии Афанасьевой (2:38.24), он был установлен 18 февраля 2019 года. Рекорд не был ратифицирован.

В 2022 году Гарсия завоевала золото чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходил в Юджине (штат Орегон, США), на дистанции 35 км среди женщин с результатом 2 часа 39 минут 16 секунд, а также одержала победу в том же чемпионате на дистанции 20 км. Напомним, российские спортсмены не были допущены до международных соревнований.