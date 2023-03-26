Роглич стал победителем «Вуэльты Каталонии»
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Словенский велогонщик Примож Роглич, представляющий команду Jumbo Visma, стал победителем престижной многодневки Мирового тура «Вуэльта Каталонии».
Заключительный этап в Барселоне выиграл бельгийский спортсмен Ремко Эвенепул из Soudal Quick Step. Роглич показал второй результат.
«Вуэльта Каталонии». Общий зачёт
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo Visma) — 28.19,10.
2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick Step) — отставание +0,06 минуты.
3. Жуан Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) +2,11.
4. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates) +2,49.
5. Микель Ланда (Испания, Bahrain-Victorious) +2,59.
«Вуэльта Каталонии» — шоссейная многодневная велогонка по дорогам испанского автономного сообщества Каталония. Гонка состоит из семи этапов.
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