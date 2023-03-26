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Роглич стал победителем «Вуэльты Каталонии»

Роглич стал победителем «Вуэльты Каталонии»
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Словенский велогонщик Примож Роглич, представляющий команду Jumbo Visma, стал победителем престижной многодневки Мирового тура «Вуэльта Каталонии».

Заключительный этап в Барселоне выиграл бельгийский спортсмен Ремко Эвенепул из Soudal Quick Step. Роглич показал второй результат.

«Вуэльта Каталонии». Общий зачёт

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo Visma) — 28.19,10.
2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick Step) — отставание +0,06 минуты.
3. Жуан Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) +2,11.
4. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates) +2,49.
5. Микель Ланда (Испания, Bahrain-Victorious) +2,59.

«Вуэльта Каталонии» — шоссейная многодневная велогонка по дорогам испанского автономного сообщества Каталония. Гонка состоит из семи этапов.

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