Лапорт стал победителем «Гент — Вевельгем». Ван Арт не стал с ним бороться на финише

Велогонщик команды «Jumbo Visma» француз Кристоф Лапорт выиграл престижную однодневку Мирового тура «Гент — Вевельгем».
Лапорт приехал на финиш вместе с партнером по команде, бельгийцем Воутом ван Артом, который отдал победу французскому велогонщику. Третьим стал ещё один бельгиец, Сеп Ванмарке из «Israel Premier Tech».
«Гент — Вевельгем». Итоговые результаты
1. Кристоф Лапорт (Франция, Jumbo Visma) — 5.49,39
2. Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo Visma) — отставание + 0,00
3. Сеп Ванмарке (Бельгия, Israel Premier Tech) + 1,56
4. Фредерик Фризон (Бельгия, Lotto Dstny) + 1,56
5. Мадс Педерсен (Дания, Trek-Segafredo) + 1,56
«Гент — Вевельгем» — ежегодная классическая шоссейная велогонка. Проводится по дорогам бельгийского региона Фландрия, из Гента в Вевельгем.
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