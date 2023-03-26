Команда Дмитриевой не смогла выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов по гандболу

26 марта в рамках плей-офф Лиги чемпионов по гандболу в Бухаресте (Румыния) состоялся ответный матч «Рапид» (Румыния) — «Крим» (Словения), который завершился со счётом 30:24 (12:8) в пользу команды хозяев. В составе словенского клуба выступает россиянка Дарья Дмитриева, которая принесла своей команде пять голов и отметилась множеством передач на крайних игроков. В первом матче победу одержала команда «Крим» со счётом 29:24, россиянка забила четыре мяча.
Тренеру команды гостей Драгану Аджичу пришлось обходиться в ответной встрече без лучшего игрока первого матча — вратаря Барбары Аренхарт. Заменившая её Йована Рисович старалась помочь команде, отражала пенальти и выходы один на один, но ошибалась с дальними бросками. Особенно хороша у «Рапида» была Эставана Полман, которая забила восемь мячей в ворота соперниц.
В четвертьфинальном раунде румынский «Рапид» встретится с норвежским «Кристиансандом», действующим победителем Лиги чемпионов, в составе которого выступает известная россиянка — Анна Вяхирева.
- 27 марта 2023
-
00:00
- 26 марта 2023
-
23:04
-
22:38
-
20:45
-
20:27
-
19:53
-
19:21
-
19:02
-
18:43
-
16:52
-
00:20
- 25 марта 2023
-
23:40
-
21:27
-
20:50
-
20:22
-
20:00
-
14:43
-
11:09
- 24 марта 2023
-
22:34
-
22:19
-
20:10
-
17:29
-
17:15
-
14:00
-
10:04
- 23 марта 2023
-
22:23
-
21:53
-
21:27
-
21:08
-
20:49
-
20:41
-
20:10
-
18:00
-
17:30
-
16:50