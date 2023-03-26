Команда Дмитриевой не смогла выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов по гандболу

26 марта в рамках плей-офф Лиги чемпионов по гандболу в Бухаресте (Румыния) состоялся ответный матч «Рапид» (Румыния) — «Крим» (Словения), который завершился со счётом 30:24 (12:8) в пользу команды хозяев. В составе словенского клуба выступает россиянка Дарья Дмитриева, которая принесла своей команде пять голов и отметилась множеством передач на крайних игроков. В первом матче победу одержала команда «Крим» со счётом 29:24, россиянка забила четыре мяча.

Тренеру команды гостей Драгану Аджичу пришлось обходиться в ответной встрече без лучшего игрока первого матча — вратаря Барбары Аренхарт. Заменившая её Йована Рисович старалась помочь команде, отражала пенальти и выходы один на один, но ошибалась с дальними бросками. Особенно хороша у «Рапида» была Эставана Полман, которая забила восемь мячей в ворота соперниц.

В четвертьфинальном раунде румынский «Рапид» встретится с норвежским «Кристиансандом», действующим победителем Лиги чемпионов, в составе которого выступает известная россиянка — Анна Вяхирева.