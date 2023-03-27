Бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев одержали победу в двойках на чемпионате России

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев стали победителями соревнований двоек на чемпионате России.

Второе место заняли Кирилл Голубев и Илья Малых. Бронзовыми призёрами стали Степан Дубинко и Александр Ефимов.

В женских соревнованиях в монобобе победу одержала Надежда Сергеева, показавшая лучшее время во всех четырех спусках. Второй стала Анастасия Макарова, третьей — Любовь Черных.

Соревнования стартовали 26 марта в Сочи на олимпийской трассе «Санки». В программу соревнований входят состязания среди монобобов, двухместных и четырехместных экипажей. 12 пилотов выступят среди женщин, 13 пилотов заявлены в состязаниях среди мужчин. Завершится соревновательная программа 31 марта.