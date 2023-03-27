НОК Австралии проигнорирует требование правительства страны не пустить россиян на ОИ-2032

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Австралии Мэтт Кэролл заявил, что российские и белорусские спортсмены будут допущены к участию в Олимпиаде-2032 в Брисбене, несмотря на иное мнение в федеральном правительстве страны.
Также Кэролл напомнил, что решение Австралии 43-летней давности присоединиться к странам, поддержавшим бойкот Олимпиады-1980 в Москве, было впоследствии признано ошибочным.
«Спортсмены не являются виновниками этого (СВО. — Прим. «Чемпионата»). Наша позиция идентична позиции Международного олимпийского комитета (МОК). Помните бойкот многими странами Олимпиады 1980 года (в Москве. — Прим. «Чемпионата»)? Много лет спустя премьер-министр Австралии заявил, что страна тогда допустила ошибку», — приводит слова Кэролла The Canberra Times.
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