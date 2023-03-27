Украинская шпажистка, пытавшаяся развернуть плакат на этапе КМ в Китае, раскритиковала FIE

Украинская фехтовальщица Дарья Варфоломеева, пытавшаяся развернуть плакат с предположительно антироссийской тематикой на этапе Кубка мира по шпагам среди женщин Fencing World Cup в Чэнду (Китай), опубликовала пост в социальных сетях, в котором раскритиковала Международную федерацию фехтования (FIE).
«Международная федерация фехтования пытается скрыть правду через угрозы и хочет, чтобы мы молчали», — написала Варфоломеева.
Однако через некоторое время украинка удалила пост и закрыла свой аккаунт.
Напомним, Варфоломеева пыталась развернуть плакат в месте проведения соревнований, однако секьюрити не позволили спортсменке сделать это.
Ранее Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в мире. Некоторые страны отменили турниры на своей территории, в которых могли принять участие россияне и белорусы.
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