«Дело не в национальности». В Польше объяснили жёсткую позицию по российским спортсменам

Министерство иностранных дел Польши опубликовало заявление, в котором объяснило причину, по которой выступает категорически против допуска российских и белорусских спортсменов к международным турнирам под нейтральным флагом.
«Мы приняли к сведению опасения, изложенные специальными докладчиками ООН по вопросу о недискриминации спортсменов исключительно по принципу национальности. Сожалеем, что МОК использовал эти опасения как предлог, чтобы радикально изменить свою первоначальную аргументированную позицию в отношении рекомендации не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.
Мы хотим подчеркнуть, что не национальная принадлежность спортсменов определяет их роль, а тот факт, что они спонсируются/поддерживаются их правительствами или бизнесом.
Нет ни одной причины пересматривать режим отстранения российских и белорусских спортсменов, установленного МОК более года назад, сразу после начала СВО (фраза изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»). Мы твёрдо убеждены, что сейчас не время рассматривать возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в любом статусе. Хотя МОК ещё не принял окончательных решений, мы настоятельно призываем его отказаться от своих планов и вернуться к исходной, хорошо зарекомендовавшей себя позиции, поддерживаемой международным сообществом», — говорится в заявлении.
Напомним, в марте 2022 года подавляющее большинство российских атлетов были отстранены от международных стартов из-за ситуации на Украине.
- 27 марта 2023
-
14:57
-
14:46
-
13:09
-
12:53
-
12:19
-
11:48
-
11:02
-
09:44
-
09:42
-
00:00
- 26 марта 2023
-
23:04
-
22:38
-
20:45
-
20:27
-
19:53
-
19:21
-
19:02
-
18:43
-
16:52
-
00:20
- 25 марта 2023
-
23:40
-
21:27
-
20:50
-
20:22
-
20:00
-
14:43
-
11:09
- 24 марта 2023
-
22:34
-
22:19
-
20:10
-
17:29
-
17:15
-
14:00
-
10:04
- 23 марта 2023
-
22:23