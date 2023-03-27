«Никогда не чувствовала себя сексуальнее». Спиранак — о своём 30-летии

Бывшая американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim самой сексуальной спортсменкой и женщиной мира, в день своего 30-летия призналась своим подписчикам в социальных сетях, что считает себя в данный момент на пике своей сексуальности. Своё признание спортсменка снабдила фотографией в красном бикини.

«Сегодня мне исполняется 30. Большинство женщин ненавидят говорить о своём возрасте, потому что некоторые считают, будто у нас есть срок годности, как у испорченного молока. Но правда в том, что я никогда не чувствовала себя более сексуальной и уверенной в себе. Старею», — написала Спиранак.

Фото: Соцсети Пейдж Спиранак

По данным GolfMagic, Пейдж Спиранак является самым популярным игроком в гольф.