«Никогда не чувствовала себя сексуальнее». Спиранак — о своём 30-летии
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Бывшая американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim самой сексуальной спортсменкой и женщиной мира, в день своего 30-летия призналась своим подписчикам в социальных сетях, что считает себя в данный момент на пике своей сексуальности. Своё признание спортсменка снабдила фотографией в красном бикини.
«Сегодня мне исполняется 30. Большинство женщин ненавидят говорить о своём возрасте, потому что некоторые считают, будто у нас есть срок годности, как у испорченного молока. Но правда в том, что я никогда не чувствовала себя более сексуальной и уверенной в себе. Старею», — написала Спиранак.
Фото: Соцсети Пейдж Спиранак
По данным GolfMagic, Пейдж Спиранак является самым популярным игроком в гольф.
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