Объявлен шорт-лист Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

23 марта 2023 года организаторы Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» объявили список из 25 участников, которые вошли в шорт-лист. Проекты, прошедшие в шорт-лист, посвящены разным спортивным направлениям. Больше всего инициатив по велоспорту (3), бегу (2), футболу (2), а также адаптивному хоккею (1) и баскетболу (1).

Проекты, вошедшие в шорт-лист. Основные номинации конкурса:

1. «Точка старта» — проекты местного, муниципального, регионального уровня, деятельность которых охватывает до 500 участников: Академия пляжного волейбола BVC (Санкт-Петербург), открытое физкультурно-спортивное мероприятие «Народная Спартакиада» (Ярославская область), Slam Dunk (Кировская область), Extremanager (EMR) (Омская область), «Марафон здоровья» (Свердловская область).

2. «Масштаб» — проекты федерального уровня, реализуемые в масштабах страны или деятельность которых охватывает более 500 участников: семейный фестиваль летних видов спорта SVIYAGA FEST (Республика Татарстан), экстремальный исторический забег Zaraysk Bison Race (Московская область), российская сеть веломаршрутов VeloRussia (Республика Башкортостан), «Мода в мире спорта» (Санкт-Петербург), фестиваль спорта, музыки и самовыражения Ultra 100 (Волгоградская область).

3. «Дети в спорте» — направления деятельности проектов: спортивная подготовка, создание инфраструктуры, образовательный процесс и организация специальных спортивных мероприятий для детей до 14 лет: Victoria Fitness Studio (Нижегородская область), «Я буду тем, кем хочу быть» (Нижегородская область), «Активное лето» (Ленинградская область), межрегиональный турнир по волейболу «Кубок Дружбы» U14 (Новосибирская область), «Лучший урок физкультуры. Развитие спортивных прыжков через резинку» (Московская область).

4. «Трансформация в спорте» — направления деятельности проектов: программное обеспечение, приложения, агрегаторы и другие цифровые решения для организации спортивной подготовки, анализа тренировочного процесса, продвижения спортивной культуры и вовлечения людей в активный образ жизни; инновационные изобретения и устройства для практического и массового применения в области спорта. В шорт-лист конкурса в номинации «Трансформация в спорте» прошли проекты MotherFit (Москва), «Велостимул» (Сахалинская область), сервис цифрового анализа и постановки техники бега RunTech.pro (Москва), TRIDE (Москва), «Мой спорт» (Москва).

5. «Безграничные возможности» — проекты по формированию активного образа жизни, созданию доступной среды и инклюзивного просвещения в области спорта. В шорт-лист конкурса в номинации «Безграничные возможности» прошли проекты «47 в Игре» (Санкт-Петербург), «Незрячий хоккей» (Москва), школа адаптивного плавания «Авансан» (Республика Башкортостан), «Пространство со скоростью звука» (Республика Башкортостан), «Хрустальные пазлы. Фигурное катание для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями» (Москва).

Номинации от партнёров конкурса:

1. «#НашСпортЗдесь» — номинация мультиплатформенного оператора Триколор.

2. «#СпортРядом» — партнёрская номинация с российским производителем спортивных тренажёров и оборудования IRON KING.

3. «Медиа» — специальная партнёрская номинация от издания «Чемпионат» для авторов, которые освещают спортивные события на собственных информационных ресурсах (подкасты, блоги, онлайн-издания, каналы, паблики с аудиторией от 1000 пользователей).

4. «Народное голосование» — номинация, доступная для 250 инициатив, прошедших в лонг-лист «Ты в игре».

С 22 марта по 5 апреля для участников, прошедших в шорт-лист, проводится дополнительная образовательная программа. За две недели обучения авторы проектов научатся оформлять презентации и проводить публичные выступления. Знания пригодятся на защите проектов перед экспертным советом, которая пройдёт в апреле. По итогам защиты экспертный совет объявит победителей в номинациях конкурса, а также обладателя Гран-при.

Всего в третьем сезоне конкурса принимает участие 4601 проект. Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Победители в пяти основных номинациях получат по 300 тысяч рублей, а один из участников станет обладателем Гран-при в 1 миллион рублей.

Подробная информация о третьем сезоне «Ты в игре» публикуется на официальном сайте конкурса https://tyvigre.ru/.