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Глава НОК Италии раскрыл позицию МОК по поводу допуска россиян на международные старты

Глава НОК Италии раскрыл позицию МОК по поводу допуска россиян на международные старты
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Президент олимпийского комитета Италии Джованни Малаго раскрыл детали консультаций Международного олимпийского комитета (МОК) с национальными организациями и международными федерациями видов спорта по поводу возвращения на соревнования российских и белорусских спортсменов.

«Сегодня утром состоялась видеоконференция, созванная МОК, на тему участия российских и белорусских спортсменов в Играх-2024 в Париже. МОК подтвердил свою позицию по защите прав россиян и белорусов на участие в международных соревнованиях без идентификации нации, а значит, без гимна, флага и выступления в командных видах», — приводит слова Малого сайт информационного агентства Rai.

Своё решение об участии российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях МОК выскажет завтра, 28 марта, когда пройдёт заседание исполкома организации в Лозанне.

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