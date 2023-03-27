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Горячкина сыграла вничью с Дзагнидзе на этапе Гран-при ФИДЕ в Индии

Горячкина сыграла вничью с Дзагнидзе на этапе Гран-при ФИДЕ в Индии
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В Нью-Дели (Индия) завершились партии 2-го тура третьего этапа женского Гран-при ФИДЕ.

В единственной результативной партии представительница Казахстана Бибисара Асаубаева выиграла у индианки Вайшали Рамешбабу. Оставшиеся поединки, в том числе с участием российских шахматисток, завершились вничью. Так сыграли россиянка Александра Горячкина с грузинкой Наной Дзагнидзе, россиянка Полина Шувалова — с Хампи Конеру из Индии, индианка Харика Дронавалли и китаянка Чжу Цзиньэр.

Россиянка Екатерина Лагно во 2-м туре не играла, так как регламент пришлось изменить. В соревнованиях принимают участие 10, а не 12 шахматисток, так как уже по приезде в Индию с турнира снялись Жансая Абдумалик из Казахстана и немка Элизабет Петц.

После двух туров на счету Горячкиной, Шуваловой и ещё пяти шахматисток по одному очку, у Лагно – пол-очка.

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