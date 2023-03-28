Daily Mail: российским атлетам могут запретить участвовать в командных видах спорта на ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) может запретить России участвовать в командных видах спорта на Играх-2024 в Париже, сообщает Daily Mail.

Ожидается, что исполком МОК на сегодняшнем заседании в Лозанне примет решение о возвращении российских спортсменов на международные соревнования, однако условия будут более жёсткими по сравнению с предыдущими Играми, в которых россияне участвовали без флага и гимна из-за допингового скандала.

Если ранее МОК заявил, что россияне будут допущены в качестве нейтральных атлетов, их проверят на отношение к СВО и тщательно протестируют на допинг, то теперь, по информации британских журналистов, МОК также не рассматривает участие в ОИ-2024 команд нейтральных атлетов, что автоматически исключает участие России в командных видах спорта – волейболе, гандболе, футболе, водном поло, баскетболе, баскетболе 3х3.

На ОИ-2020 мужская и женская сборные России завоевали серебряные медали в баскетболе 3х3, мужские команды в взяли серебро в волейболе и пляжном волейболе, женская гандбольная сборная завоевала серебро.