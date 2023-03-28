Управляющая спортивными сооружениями Кузбасса компания подала три заявки на премию SBA

19 апреля в Москве пройдет церемония награждения Sport Business Awards. Количество заявок от участников не ограничено, поэтому Региональный центр спортивных сооружений Кузбасса поборется за награды сразу в трёх номинациях.

В категории «Арена года» Кемеровскую область представит ледовый дворец «Кузбасс», рассчитанный на 6 тыс. зрителей. Здесь можно проводить соревнования по хоккею с мячом, конькобежному спорту и кёрлингу. Внутри расположены беговой зал, два зала для игровых видов спорта, зал для спортивной гимнастики, два бассейна, два тренажёрных зала, гостиница и конференц-зал. Рядом со спорткомплексом возвели футбольное поле и две площадки для пляжного волейбола.

Среди главных преимуществ арены – возможность трансформации площадки под концерты, выставки и прочие мероприятия. Для этого даже не нужно растапливать лед. В сентябре прошлого года ледовый дворец стал центральной площадкой форума «Россия – спортивная держава», а в 2023-м принял церемонии открытия и закрытия Игр «Дети Азии».

Претендент на победу в номинации «Объект года» – многофункциональный спортивный комплекс «Кузбасс-Арена». Её построили для проведения круглогодичных тренировок и соревнований разного уровня по 24 олимпийским видам спорта.

Сооружение включает 11 залов для занятий единоборствами, зал настольного тенниса, зал спортивных танцев, два игровых зала и универсальную арену с трибунами на 7500 зрителей. В сутки здесь могут тренироваться более 2500 спортсменов. В спорткомплексе располагается 50-метровый бассейн на восемь дорожек с системой электронного хронометража. В состав бассейна входит и единственный в регионе тренажёр искусственной волны. Кроме того, «Кузбасс-Арена» – это единственный за Уралом комплекс с аэротрубой и базой для подготовки сборной России по парашютным видам спорта.

С 23 февраля по 5 марта 2023 года в Кемеровской области прошли II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии». В регион съехались атлеты и тренеры из 12 стран. Помимо России, это Армения, Афганистан, Казахстан, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Беларусь, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан и Узбекистан. 814 спортсменов разыграли 57 комплектов наград в десяти видах спорта.

На подготовку и проведение Игр в Кузбассе потратили 3,6 млрд рублей – деньги выделили из регионального и федерального бюджетов. 2,8 млрд рублей направили на строительство, реконструкцию, модернизацию спортивных объектов Игр, приобретение техники.

Так, в Новокузнецке к Играм капитально отремонтирована Арена кузнецких металлургов имени Олега Короленко. На горнолыжном комплексе «Югус» города Междуреченска реконструированы трамплины К-40 м и К-62 м, построен новый подъёмник. На горе Туманная в Таштагольском районе построен четырёхместный канатно-кресельный подъёмник. На каждый спортивный объект Игр было приобретено новое спортивное оборудование и инвентарь. Соревнования претендуют на награду в номинации «Событие года».

Sport Business Awards – ежегодная премия, организованная СБК. Этой весной менеджеры, предприниматели, компании, проектные бюро, арены, стартапы и целые регионы поборются за престижную награду в шестой раз.

В 2023 году число номинаций увеличили до 28. В жюри – десятки экспертов и практиков индустрии. Среди них – замминистра спорта Азат Кадыров, глава ФНЛ Наиль Измайлов, директор спортивного направления «Яндекс Фантеха» Сергей Бархударьян и многие другие.

Шорт-лист премии будет объявлен в начале апреля. Подать заявку на участие в премии SBA можно до 31 марта.