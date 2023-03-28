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Глава МОК Томас Бах выступил за возвращение россиян на международные соревнования

Глава МОК Томас Бах выступил за возвращение россиян на международные соревнования
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во вступительном слове на исполкоме организации в Лозанне выступил за возвращение россиян на международные соревнования.

«Идея участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях работает. Мы видим это почти каждый день в ряде видов спорта: в теннисе, велоспорте, на некоторых соревнованиях по настольному теннису.

Мы видим это в хоккее, гандболе, в футболе и в лигах в США, но также и в Европе, и на других континентах. Ни на одном из этих соревнований не было инцидентов, связанных с безопасностью.

Правительства, на территории которых проходят соревнования, выдают визы (российским и белорусским спортсменам) за очень немногими исключениями, а в некоторых странах этим спортсменам даже выдают разрешения на работу.

Мы не сможем найти решение, которое устраивало бы всех. С этим нам, возможно, придётся смириться», — приводит слова Баха Reuters.

Исполком МОК должен решить вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, а также об условиях их допуска. Ранее ряд стран выступили против такого решения, однако МОК проводил консультации со всеми участниками олимпийского движения.

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