В гандбольном матче Суперлиги впервые будет использована система видеоповторов

Сегодня, 28 марта, на матче женской Суперлиги в Тольятти между «Ладой» и «Ростовом» впервые будет использована система видеоповторов.
Для судей и делегатов определён ряд ситуаций, в которых можно использовать видеоповтор, например, действия, не связанные с борьбой за мяч, могущие иметь серьёзные последствия, дисквалификация (красная карточка), ситуация на площадке с участием двух и более игроков, нарушение численного состава, нарушения в зоне запасных, попадание мяча в голову вратарю и много других ситуаций.
Видеоповтор должен быть использован только при серьёзных сомнениях в принятии правильного решения у судей. Запросить видеоповтор могут как судьи, так и делегат матча.
Сегодня пройдут три матча предварительного этапа женского турнира чемпионата России:
«Лада» (Тольятти) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — матч начнётся в 18.00 мск;
«Звезда» (Московская область) — ЦСКА (Москва) — матч стартует в 19.00 мск;
«Кубань» (Краснодар) — «Динамо-Синара» (Волгоград) — начало матча в 19.00 мск.
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