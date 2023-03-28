Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Глава ФИДЕ оценил шансы Яна Непомнящего и Дин Лижэня в матче за мировую шахматную корону

Глава ФИДЕ оценил шансы Яна Непомнящего и Дин Лижэня в матче за мировую шахматную корону
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о шансах россиянина Яна Непомнящего и китайца Дин Лижэня в матче за мировую шахматную корону.

«Играют второй и третий шахматист мира по рейтингу. Силы соперников очень близки. За Яном, безусловно, опыт участия в матчах на первенство мира — это серьёзно. У Дин Лижэня такого опыта нет. Если смотреть на личные встречи, у Непомнящего тоже есть преимущество. Но у Дин Лижэня все отмечают устойчивость к стрессовым ситуациям. И он, конечно, очень сильный шахматист, который проигрывает крайне редко. Посмотрим», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Матч за титул чемпиона мира по шахматам пройдёт в Казахстане с 7 апреля по 1 мая. За мировую шахматную корону сыграют победитель турнира претендентов россиянин Ян Непомнящий и занявший в соревновании второе место китаец Дин Лижэнь. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался от защиты титула.

Материалы по теме
Лучший шахматист России бьётся за титул чемпиона мира. Что нужно знать про Яна Непомнящего
Лучший шахматист России бьётся за титул чемпиона мира. Что нужно знать про Яна Непомнящего
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023