Глава ФИДЕ оценил шансы Яна Непомнящего и Дин Лижэня в матче за мировую шахматную корону

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о шансах россиянина Яна Непомнящего и китайца Дин Лижэня в матче за мировую шахматную корону.

«Играют второй и третий шахматист мира по рейтингу. Силы соперников очень близки. За Яном, безусловно, опыт участия в матчах на первенство мира — это серьёзно. У Дин Лижэня такого опыта нет. Если смотреть на личные встречи, у Непомнящего тоже есть преимущество. Но у Дин Лижэня все отмечают устойчивость к стрессовым ситуациям. И он, конечно, очень сильный шахматист, который проигрывает крайне редко. Посмотрим», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Матч за титул чемпиона мира по шахматам пройдёт в Казахстане с 7 апреля по 1 мая. За мировую шахматную корону сыграют победитель турнира претендентов россиянин Ян Непомнящий и занявший в соревновании второе место китаец Дин Лижэнь. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался от защиты титула.