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Журналист AP: слова Путина об альтернативных Играх пугают Баха и МОК

Журналист AP: слова Путина об альтернативных Играх пугают Баха и МОК
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Журналист издания Associated Press Стивен Уэйд уверен, что озвученная ранее идея президента России Владимира Путина создать альтернативные игры пугает главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«МОК больше всего заботится о своих правообладателях и спонсорах на телевидении. Это 90% дохода. Спортсмены — актёры, которых легче всего заменить. Россия пугает МОК и Баха. Разговоры Путина о какой-то альтернативе Олимпийским играм пугают Баха и МОК», — написал Уэйд в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 28 марта, на исполкоме организации в Лозанне Бах выступил за возвращение россиян на международные соревнования. Ранее ряд стран выступили против такого решения, однако МОК проводил консультации со всеми участниками олимпийского движения.

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