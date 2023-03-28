Журналист AP: слова Путина об альтернативных Играх пугают Баха и МОК

Журналист издания Associated Press Стивен Уэйд уверен, что озвученная ранее идея президента России Владимира Путина создать альтернативные игры пугает главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«МОК больше всего заботится о своих правообладателях и спонсорах на телевидении. Это 90% дохода. Спортсмены — актёры, которых легче всего заменить. Россия пугает МОК и Баха. Разговоры Путина о какой-то альтернативе Олимпийским играм пугают Баха и МОК», — написал Уэйд в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 28 марта, на исполкоме организации в Лозанне Бах выступил за возвращение россиян на международные соревнования. Ранее ряд стран выступили против такого решения, однако МОК проводил консультации со всеми участниками олимпийского движения.