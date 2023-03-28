Немецкий журналист не согласился с главой МОК в вопросе возвращения россиян

Журналист немецкого издания ARD Йорг Мебус не согласился со словами главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который ранее заявил, что идея с участием российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях работает.

«Она работает? Нет, это не так. Не с этим Международным олимпийским комитетом, не с такой Россией», — написал журналист в своём «твиттере».

Напомним, ранее глава МОК Томас Бах отметил, что участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях не повлияло на организацию соревнований и не принесло проблем с безопасностью. Бах привёл в пример теннис и велоспорт, а также хоккей, футбол и гандбол на клубном уровне.

Позднее Бах заявил о сохранении санкций в отношении российской и белорусской символики и официальных лиц и запрета на проведение в обеих странах международных соревнований.