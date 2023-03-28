Бах: решение по допуску россиян к ОИ-2024 и ОИ-2026 будет принято позднее

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на исполкоме организации в Лозанне уточнил, что озвученные им ранее условия для допуска российских и белорусских спортсменов к международным стартам не относятся к Олимпийским играм 2024 и 2026 годов.

«Эти пункты не относятся к участию спортсменов и обслуживающего персонала, которые имеют российские и белорусские паспорта, на Олимпийских играх – 2024 и Олимпийских играх – 2026. По поводу данных турниров МОК примет решение в подходящее время, без привязки к предшествующим квалификационным соревнованиям», — заявил Бах.

Напомним, ранее сегодня Бах выступил за возвращение россиян на международные соревнования. Ряд стран выступили против такого решения, однако МОК проводил консультации со всеми участниками олимпийского движения.