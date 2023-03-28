Зубков: не удивлён рекомендациями Томаса Баха. Для американцев это самое удобное решение

Двукратный призёр Олимпийских игр в бобслее Александр Зубков прокомментировал условия участия российских спортсменов в международных стартах, которые назвал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

«Не удивлён рекомендациями Баха. Решение было плановым. От действий Баха нет никакого удивления. Он сначала дал положительный ответ, что будет участие российских и белорусских спортсменов в ОИ, а теперь на исполкоме это решение изменилось.

Я понимаю, что для европейцев и американцев это самое удобное решение. Мы же все понимаем, что российская сборная всегда была конкурентноспособной, была готова бороться за медали во всех видах спорта», — сказал Зубков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.