Решение о допуске россиян на Олимпиаду будет принято на уровне международных федераций

Вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм будет решаться на уровне международных федераций.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям создать специальные комиссии, которые займутся изучением вопроса допуска россиян и белорусов к Олимпийским играм, сообщается в пресс-релизе на официальном сайте МОК.

Ранее глава МОК после консультации со всеми участниками олимпийского движения сообщил об условиях, которым должны соответствовать российские и белорусские спортсмены, чтобы получить допуск к международным соревнованиям. Также было объявлено, что вопрос о допуске россиян и белорусов на Олимпийские игры будет решаться позже.