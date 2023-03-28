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Решение о допуске россиян на Олимпиаду будет принято на уровне международных федераций

Решение о допуске россиян на Олимпиаду будет принято на уровне международных федераций
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Вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм будет решаться на уровне международных федераций.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям создать специальные комиссии, которые займутся изучением вопроса допуска россиян и белорусов к Олимпийским играм, сообщается в пресс-релизе на официальном сайте МОК.

Ранее глава МОК после консультации со всеми участниками олимпийского движения сообщил об условиях, которым должны соответствовать российские и белорусские спортсмены, чтобы получить допуск к международным соревнованиям. Также было объявлено, что вопрос о допуске россиян и белорусов на Олимпийские игры будет решаться позже.

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