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Глава МВД Германии: решение МОК — пощёчина украинцам

Глава МВД Германии: решение МОК — пощёчина украинцам
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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер резко осудила решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований на определённых условиях.

В своём заявлении Фазер назвала решение МОК «пощёчиной украинцам», а также подчеркнула, что время для возвращения россиян к международным стартам ещё не пришло.

«У России нет причин возвращаться в мировой спорт», — приводит слова Фазер DPA.

Также ряд стран выступили против решения Баха допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям, однако МОК проводил консультации со всеми участниками олимпийского движения.

Напомним, в марте 2022 года подавляющее большинство российских спортсменов были отстранены от международных турниров. При этом в течение последнего года риторика Баха в отношении атлетов из России неоднократно менялась.

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