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Мамиашвили: решение МОК просто не укладывается в голове

Мамиашвили: решение МОК просто не укладывается в голове
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что был шокирован рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов к международным стартам.

Напомним, на прошедшем сегодня в Лозанне исполкоме организации её глава Томас Бах назвал ряд условий, на которых участие россиян и белорусов на международных турнирах представляется возможным.

«Как это можно оценить? К сожалению, исходя из того беспрецедентного давления, которое оказывается нашими «партнёрами», в том числе и на Международный олимпийский комитет, иной формулировки МОК трудно было представить. Но у меня такое решение просто не укладывается в голове, надо сначала все осмыслить», — сказал Мамиашвили в интервью «РИА Новости Спорт».

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