«Белогорье» с победы стартовало в раунде плей-офф Суперлиги, отыгравшись с 1:2 по сетам

«Белогорье» (Белгород) одержало победу над командой «Газпром-Югра» (Сургут) в первом матче квалификационного раунда плей-офф российской Суперлиги.

Игра завершилась победой «Белогорья» в пяти сетах (25:20, 23:25, 19:25, 25:18, 15:12).

Ответная встреча состоится 31 марта в 18:00. При необходимости будет сыгран «золотой» сет.

В параллельном матче «Факел» (Новый Уренгой) в четырёх сетах переиграл уфимский «Урал» (25:23, 25:15, 21:25, 25:23).

Согласно регламенту чемпионата России, четыре лучшие команды по итогам регулярного чемпионата — «Зенит-Казань», «Динамо», «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Локомотив» — вышли сразу в четвертьфинал, а команды, которые заняли с пятого по 12-е места, проведут дополнительный раунд плей-офф с играми до двух побед с «золотым» сетом.