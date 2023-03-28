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Тарасова: надо выступать при любых условиях, иначе потеряем наш спорт. Не надо возмущаться

Тарасова: надо выступать при любых условиях, иначе потеряем наш спорт. Не надо возмущаться
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила мнение, что российским спортсменам необходимо соглашаться на любые условия допуска к международным соревнованиям.

«Моё мнение — надо выступать при любых условиях. Без флага, гимна, руководства, но спортсмены должны иметь такую возможность. Иначе мы просто потеряем наш спорт. И сейчас не надо возмущаться, надо работать с тем, что дают. Иначе нам будет не с чем работать, а вам — не о чем писать», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал ряд условий, которые должны будут соблюсти российские и белорусские спортсмены для получения допуска к международным соревнованиям.

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