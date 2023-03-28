Тарасова: надо выступать при любых условиях, иначе потеряем наш спорт. Не надо возмущаться

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила мнение, что российским спортсменам необходимо соглашаться на любые условия допуска к международным соревнованиям.

«Моё мнение — надо выступать при любых условиях. Без флага, гимна, руководства, но спортсмены должны иметь такую возможность. Иначе мы просто потеряем наш спорт. И сейчас не надо возмущаться, надо работать с тем, что дают. Иначе нам будет не с чем работать, а вам — не о чем писать», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал ряд условий, которые должны будут соблюсти российские и белорусские спортсмены для получения допуска к международным соревнованиям.