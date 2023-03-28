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Управляющий директор и главный редактор «Чемпионата» вошли в жюри SBA

19 апреля в Москве пройдёт церемония вручения премии Sport Business Awards. Управляющий директор «Чемпионата», директор по цифровой стратегии Rambler&Co Антон Сучков и главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин поучаствуют в определении победителей в нескольких номинациях. Вячеслав поможет выбрать лауреата в категории «Спортивный журналист года», Антон – в номинациях «Спортивный журналист года», «Прорыв года» и «SMM года».

Антон Сучков – обладатель степени MBA в области стратегического менеджмента, эксперт в области стратегии и развития медиа и лауреат национальной премии «Медиаменеджер России – 2022».

Ранее Вячеслав Опахин писал для еженедельника «Футбол», журнала «Русский репортёр», газет «Ведомости» и «Московские новости», был одним из руководителей проекта «Бомбардир», в качестве издателя развивал медиа «Канобу» и «Игромания».

19 апреля пройдёт церемония вручения наград Sport Business Awards. Менеджеры, предприниматели, компании, проектные бюро, арены, стартапы и целые регионы в шестой раз борются за престижную премию.

В этом году число номинаций увеличили до 28. В жюри – десятки экспертов и практиков индустрии. Среди них – глава думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, вице-президент КХЛ Василий Курсин и многие другие.

Шорт-лист премии будет объявлен в начале апреля. Организатор премии – СБК.

Подать заявку можно на сайте.