Винер подала апелляцию на отстранение от международных соревнований

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер подала апелляцию на отстранение российских гимнасток от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в апелляционном трибунале Фонда гимнастической этики (GEF).

«Мы подтверждаем, что госпожа Ирина Винер подала апелляцию на решение дисциплинарной комиссии GEF», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Фонда гимнастической этики.

Ранее дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Ирину Винер на два года за её публичные высказывания в связи с судейским скандалом на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, в марте 2022 года российские гимнастки были отстранены от международных соревнований.