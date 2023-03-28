Винер подала апелляцию на отстранение от международных соревнований
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер подала апелляцию на отстранение российских гимнасток от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в апелляционном трибунале Фонда гимнастической этики (GEF).
«Мы подтверждаем, что госпожа Ирина Винер подала апелляцию на решение дисциплинарной комиссии GEF», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Фонда гимнастической этики.
Ранее дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Ирину Винер на два года за её публичные высказывания в связи с судейским скандалом на Олимпийских играх в Токио.
Напомним, в марте 2022 года российские гимнастки были отстранены от международных соревнований.
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