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МИД Чехии: российским спортсменам не место на Олимпийских играх

МИД Чехии: российским спортсменам не место на Олимпийских играх
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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский опубликовал пост в социальных сетях, в котором резко раскритиковал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.

Напомним, на прошедшем сегодня, 28 марта, в Лозанне исполкоме организации её глава Томас Бах назвал ряд условий, на которых участие россиян и белорусов на международных турнирах представляется возможным.

«Я разочарован рекомендациями МОК. Мы не должны закрывать глаза на реальность. Российским спортом централизованно управляет Кремль.

Их спортсменам не место на Олимпийских играх. Мы продолжим заниматься этим вопросом, в том числе с экспертной группой (Олимпийского комитета Чехии)», — написал Липавский.

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