АСК обыграла «Кузбасс» в первом матче плей-офф мужской Суперлиги

Нижегородская АСК стартовала с победы в первом матче квалификационного раунда плей-офф российской Суперлиги, обыграв на своей площадке кемеровский «Кузбасс» со счётом 3-1.
1/8 финала. Первый матч
АСК (Нижний Новгород) — «Кузбасс» (Кемерово) 3-1 (28:26, 25:22, 23:25, 25:21)
Ответная встреча состоится 31 марта и начнётся в 15:00 мск. При необходимости будет сыгран «золотой» сет.
Ранее сегодня прошли ещё три встречи данного раунда:
«Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Ленинградская область) 3-1;
«Газпром-Югра» (Сургут) — «Белогорье» (Белгород) 2-3;
«Факел» (Новый Уренгой) — «Урал» (Уфа) 3-1.
Согласно регламенту чемпионата России четыре лучшие команды по итогам регулярного чемпионата — «Зенит-Казань», «Динамо», «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Локомотив» — вышли сразу в четвертьфинал, а команды, которые заняли с пятого по 12-е места, проведут дополнительный раунд плей-офф с играми до двух побед с «золотым» сетом.
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