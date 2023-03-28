Фетисов — о МОК: такие решения попирают спортивные принципы. У людей отобрали мечту

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что критерии допуска к международным стартам, названные Международным олимпийском комитетом (МОК), лишают многих российских спортсменов мечты.
«Понятно, что беспредел продолжается. Военные могут ездить и путешествовать по миру, а выступать не могут, ну что это такое? В Германии есть спортсмены, которые принадлежат МВД, и спорт там в ведении министерства внутренних дел, и глава МОК немец Томас Бах знает об этом как никто.
Такие рекомендации попирают спортивные принципы, из пальца высосали какие-то предлоги, которые не имеют отношения к спорту. У людей отобрали мечту, это попирание и прав, и всех общечеловеческих принципов. Должны же уважать законы стран, в которых спортсмены тренируются.
Все принципы, на которых я вырос, совсем обрели какой-то беспредельный характер, бандитизм. Надо теперь понимать, что делать, надо развивать спорт внутри, развивать школьный, студенческий спорт как основу благополучия нации», — приводит слова Фетисова ТАСС.
- 28 марта 2023
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