Тренер «Белогорья» — о победе над «Газпром-Югрой»: игрой своей команды не очень доволен

Старший тренер «Белогорья» (Белгород) Сергей Брусенцев прокомментировал победу над командой «Газпром-Югра» (Сургут) в первом матче квалификационного раунда плей-офф российской Суперлиги (25:20, 23:25, 19:25, 25:18, 15:12).

«У нас основной пасующий с небольшим повреждением спины, поэтому он сюда не приехал. Тяжело сказать, будет ли он даже в Туле. Это игры плей-офф, тут надо играть! Совсем другие игры – по психологии, по ответственности, по всему.

Игрой своей команды не очень доволен. Ребят обескуражила хорошая игра сургутян во второй и третьей партии, особенно в защитных действиях – они очень много мячей подняли, а мы ничего не могли противопоставить. Нельзя сказать, что кто-то из наших скидывал или ещё что-то, удары были хорошие и плотные, а ребята из Сургута их спокойно обрабатывали, а потом добивали эти мячи, вот и всё. Прогноз на Тулу я делать не буду – это дело неблагодарное», — приводит слова Брусенцева сайт Всероссийской федерации волейбола.