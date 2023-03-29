В Швеции нашли риски в нейтральном статусе российских спортсменов после рекомендаций МОК

Председатель Шведской спортивной конфедерации (RF) Бьорн Эрикссон раскритиковал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.
Напомним, на прошедшем вчера, 28 марта, в Лозанне (Швейцария) исполкоме МОК Томас Бах назвал ряд условий, на которых участие россиян и белорусов на международных турнирах представляется возможным.
«В ситуации, в которой мы оказались, когда происходящее на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата») не собирается ослабевать, принимать такое решение со стороны МОК крайне прискорбно и совершенно неуместно. Я думаю, что различать, какие спортсмены являются «нейтральными», а какие нет, — это заблуждение, из-за которого есть риск ошибиться», — приводит слова Эрикссона SVT.
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