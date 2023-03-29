Навка — о решении МОК по допуску россиян: будем верить, что справедливость восторжествует

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований при соблюдении ряда условий.
«С одной стороны, я очень рада за тех спортсменов, которые могут получить возможность принять участие в Олимпийских играх. Если это произойдёт, будем болеть за всех наших на Олимпиаде и всем им пожелаем победы. С другой стороны, вся эта история, когда политики и чиновники вмешиваются в такую искреннюю, честную и эмоциональную сферу, как спорт, ломая судьбы спортсменов, которые вкладывают в спорт свои жизнь и здоровье, просто неправильно.
Уверена, жизнь всё расставит на свои места. Это в очередной раз доказывает стремление Запада стереть Россию с лица земли. Но мы всё равно будем болеть за наших спортсменов и верить, что справедливость восторжествует», — приводит слова Навки ТАСС.
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