USA Today: МОК получает золотую медаль за трусость, отложив решение по России

Американское издание USA Today выступило с критикой решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований при соблюдении ряда условий.
«В очередной раз МОК получает золотую медаль за трусость, отложив решение по российским спортсменам. А ещё медаль за лицемерие. До Игр в Париже осталось 16 месяцев, уже начали проходить квалификационные соревнования, и все требуют ответа на вопрос, допустят ли Россию до соревнований. Вместо того чтобы принять жёсткое решение или вообще какое-либо решение, МОК перекладывает ответственность с себя на других. Хотя рекомендации могут показаться здравыми, они также служат для того, чтобы выполнять за МОК всю грязную работу», — говорится в материале издания.
- 29 марта 2023
-
12:56
-
12:51
-
12:40
-
12:32
-
12:16
-
11:44
-
11:01
-
10:09
-
09:45
-
01:54
-
01:06
-
00:57
-
00:47
-
00:28
-
00:19
-
00:14
-
00:13
- 28 марта 2023
-
22:47
-
22:08
-
21:58
-
21:43
-
21:41
-
21:20
-
21:15
-
20:51
-
20:40
-
20:26
-
20:16
-
20:09
-
20:03
-
19:59
-
19:53
-
19:47
-
19:43
-
19:32