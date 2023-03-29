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USA Today: МОК получает золотую медаль за трусость, отложив решение по России

USA Today: МОК получает золотую медаль за трусость, отложив решение по России
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Американское издание USA Today выступило с критикой решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований при соблюдении ряда условий.

«В очередной раз МОК получает золотую медаль за трусость, отложив решение по российским спортсменам. А ещё медаль за лицемерие. До Игр в Париже осталось 16 месяцев, уже начали проходить квалификационные соревнования, и все требуют ответа на вопрос, допустят ли Россию до соревнований. Вместо того чтобы принять жёсткое решение или вообще какое-либо решение, МОК перекладывает ответственность с себя на других. Хотя рекомендации могут показаться здравыми, они также служат для того, чтобы выполнять за МОК всю грязную работу», — говорится в материале издания.

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