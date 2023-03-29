Чемпион России по лёгкой атлетике Телькунов: хочется улучшить свой личный рекорд

Российский легкоатлет, победитель первенства России U23 и чемпионата России в тройном прыжке Илья Телькунов рассказал о проведённом зимнем сезоне и поделился планами на летний.

«Эмоции от зимнего сезона исключительно положительные. Ввиду некоторых проблем со здоровьем на протяжении сезона стоял вопрос о его досрочном завершении, но после чемпионата Москвы было принято решение продолжать готовиться к соревнованием с тем, что есть. Я не возлагал особых надежд на дальнейшие выступления, потому что выдалось мало подводящих соревнований перед основными стартами. В итоге получилось то, что получилось, и я остался доволен.

Мы уже начали подготовку к лету. Пока находимся в Москве и тренируемся 4-5 раз в неделю. Тренировки сразу начались в более интенсивном формате, относительно базового периода зимнего сезона. Это связано с тем, что до лета осталось не так много времени, нужно как можно быстрее сделать всю работу над ошибками и выйти в хорошую форму. Возможно, получится поехать в Новогорск на сборы, но это не точно.

Пока мне без проблем удаётся совмещать спорт и учёбу. Зимняя сессия прошла на удивление легко, и мне даже удалось встать на стипендию. В университете почти никто не знает, что я стал чемпионом России, и я особо не афиширую своё увлечение спортом. Для меня главное − успевать и тренироваться, и учиться «без хвостов».

На лето нет каких-то чётких задач по результатам и титулам. Конечно, хочется улучшить свой личный рекорд, подправить некоторые технические моменты и обойтись без травм. Первым стартом летнего сезона будет чемпионат среди вузов в Москве», — рассказал Телькунов Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

В зимнем сезоне-2022/2023 Илья не только стал обладателем титула чемпиона страны, но также обновил свой личный рекорд в тройном прыжке, улетев в финале чемпионата России на 16,32 метра.