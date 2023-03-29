Светлана Ишмуратова допустила, что спортсмены из ЦСКА пропустят ОИ-2024 в Париже

Двукратная олимпийская чемпионка 2006 года, российская биатлонистка Светлана Ишмуратова выразила мнение, что спортсмены, представляющие ЦСКА, могут пропустить предстоящие Олимпийские игры, которые пройдут летом 2024 года в Париже (Франция).

«Считаю это решение полнейшей дискриминацией, поскольку военнослужащие спортсмены есть в самых разных странах, в том числе Германии, Франции или, например, Норвегии. К ним вопросов нет, так чем хуже наши атлеты? Наши ребята давали присягу, а унижаться, выступать без флага и гимна, когда идёт СВО, наши спортсмены вряд ли согласятся. Поэтому, скорее всего, Олимпиаду армейцам придётся пропустить. И в этой ситуации пожелаю терпения», — приводит слова Ишмуратовой ТАСС.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах представил перечень условий, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в международных турнирах. В условиях уточнялось, что атлеты, имеющие контракт с российскими или белорусскими военными организациями, национальными службами безопасности, не могут быть участниками международных соревнований.